Война США и Израиля с Ираном грозит голодом 45 миллионам человек

Война США и Израиля с Ираном выведет глобальный голод на исторический максимум. Это ужасная перспектива, заявил заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Карл Скау.

По словам представителя WFP, до событий на Ближнем Востоке планета уже находилась в идеальном шторме. Голод никогда не был столь масштабным и глубоким, число голодающих достигло рекордных 319 миллионов человек, добавил он.

Скау подчеркнул, что боевые действия, начавшиеся 28 февраля, перекрыли ключевые гуманитарные маршруты. Задержаны жизненно важные поставки продовольствия в кризисные регионы. По прогнозам WFP, с острой нехваткой еды из-за роста цен на продукты, топливо и транспорт столкнутся еще 45 миллионов человек.