Комплект ордена Андрея Первозванного выставлен на торги в Женеве

Швейцарский аукционный дом Piguet выставил на торги комплект ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Комплект принадлежал последнему королю Италии Умберто II из Савойской династии (1904-1983).

Как передает ТАСС, начальная цена лота - 100 тысяч швейцарских франков или 127 тысяч долларов. Он состоит из массивной цепи из чистого золота и эмали, изготовленной ювелиром Иоганном Линдштедтом для ювелирного дома "Эдуар" в Санкт-Петербурге. В комплекте - восьмилучевая звезда ордена с надписью "За веру и верность" и оригинальный футляр.

Орден будущему королю Умберто II, тогда еще только шестилетнему мальчику - принцу Пьемонта, подарил российский император Николай II в 1910 году. На торги также выставлен комплект с четырьмя российскими императорскими орденами. Кавалерам ордена Святого Андрея традиционно вручали орден Святой Анны, орден Святого Александра Невского, орден Белого Орла и орден Святого Станислава. Торги завершатся в полдень 18 марта.