Опрос показал: 14% зумеров сожалеют о распаде СССР

Как показал опрос ВЦИОМ, о распаде СССР сожалеют более половины россиян (57%). Они считают, что его можно было предотвратить.

Уточняется, что чем моложе россияне, тем меньше они сожалеют о распаде СССР. Среди зумеров таких 14%, 79% - среди представителей поколения оттепели.

Также в аналитических материалах говорится, что две трети россиян проголосовали бы "за", если бы референдум о сохранении Советского Союза проходил в наши дни, пишут "Ведомости".

СССР, говорят сторонники сохранения, это образ "большой, сплоченной и сильной страны", равенство, стабильность и безопасность.