Зеленский подарил Карлу III "военный" iPad

Король Великобритании Карл III получил подарок от украинского лидера. Владимир Зеленский вручил британскому монарху "военный" iPad. Глава киевского режима рассказал об этом на брифинге с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Зеленский расписал достоинства подаренного гаджета. Он заявил, что с помощью этого планшета можно в режиме реального времени наблюдать каждую цель в небе и ситуацию на фронте. Украинский лидер утверждает, что такими устройствами владеют только министр обороны, премьер-министр и некоторые военные.

Украинский лидер ранее сообщил, что Киев отправил в страны Ближнего Востока 200 экспертов по противовоздушной обороне. По информации Зеленского, его посланцы работают в Катаре, Саудовской Аравии, Кувейте и ОАЭ.