Количество небоевых потерь среди украинских спецподразделений в тылу за последнее время увеличилось. Спецназовцы сталкиваются с нападениями банд дезертиров, которые мстят за заградительные отряды на фронте, сообщили в российских силовых структурах.

Как рассказали силовики агентству РИА Новости, в соцсетях появился некролог о гибели в ДТП некоего Ферманчука. Это командир украинской группы ССО, участвовавший в боевых действиях в Сумской области. Многие на Украине уверены, что украинский спецназ уничтожается бандами дезертиров.

Также сообщается, что командование 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ продолжает наживаться за счет родных пропавших без вести. Офицеры передают информацию о родственниках солдат мошенникам, после чего те вымогают деньги у вдов.