Власти Ирана подтвердили информацию о гибели секретаря Совбеза республики Али Лариджани. Они отметили, что это произошло 17 марта из-за удара США и Израиля.

"Али Лариджани принял мученическую смерть", — говорится в опубликованном заявлении.

Сын Лариджани Мортаза и начальник его службы охраны погибли вместе с секретарем нацбезопасности Ирана, сообщило позже агентство Tasnim.

Президент исламской республики Масуд Пезешкиан обещал суровую месть за гибель секретаря Совбеза.

Вчера КСИР также подтвердил гибель командующего военизированного ополчения "Басидж" генерал-майора Голамрезы Солеймани.

США и Израиль начали операцию против Ирана 28 февраля утром. Одной из первых жертв ударов стал Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. Он вместе с ведущими командирами иранской армии погиб во время совещания в Тегеране. Разведки США и Израиля несколько месяцев гонялись за Хаменеи в ожидании времени для точечного и сокрушительного удара.