Президент США Дональд Трамп хочет урегулировать конфликт на Украине, чтобы сблизиться с Россией, сообщает Politico. По данным издания, таким образом США планируют подорвать партнерство Москвы с Пекином ради стратегической выгоды.

Представитель администрации Трампа отметил, что это может создать "иной баланс сил с Китаем, который мог бы быть очень и очень выгодным", пишет газета.

В США считают, что возвращение России в мировую экономику и привлечение американских инвестиций могут изменить глобальный миропорядок и ослабить влияние Китая, отмечает Politico.