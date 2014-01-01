Вся страна отмечает годовщину воссоединения Крыма с Россией

Сегодня мы отмечаем одну из самых знаковых дат в новейшей истории нашего государства - двенадцатую годовщину воссоединения Крыма с Россией. Это было решение большинства жителей полуострова, которое они высказали в ходе всенародного референдума в 2014-м году. По его итогам был подписан договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации. Вместе с крымчанами праздник воссоединения отмечает вся страна.

От Крымского моста на юге до Крымского моста в столице - автопробег в четь 12-летия исторического воссоединения. Участники акции посетили 7 городов и десятки улиц, скверов и площадей, в названии которых есть Крым.

Весну почувствовали и животные. В Бахчисарайском зоопарке появились на свет два бурых медведя, которых назвали в честь праздника. "Мы решили дать им имена Марта и Крымчик! Вот такая интересная парочка вышла из берлоги в годовщину Крымской весны", - рассказал Виктор Жиленко, директор парка миниатюр.

На полуострове цветет миндаль – один из главных символов событий 2014 года. Еще один символ – пятиствольный каштан посадили в Ботаническом саду Крымского федерального университета представители местной власти и общественных организаций.

"Он будет символизировать, что мы едины. Процветание в единстве – символ Крыма. Это не просто лозунг. Это смысл нашей жизни", - сказал Олег Лебедев, проректор КФУ им. Вернадского.

В 2014 году жители полуострова отстояли свои ценности перед угрозой националистов, захвативших власть в Киеве. Жить на Украине, где после госпереворота на майдане объявили войну всему русскому, крымчане и севастопольцы не захотели. И в ходе референдума более 90 процентов проголосовали "За воссоединение с Россией". Участники тех событий вспоминают – это была мечта, которая стала реальностью.

Украина в отместку объявила энергетическую, водную и торговую блокады Крыму. Россия последовательно решила все проблемы. Энергомост и новые ТЭС сделали регион энергонезависимым. Новые подземные скважины, строительство и реконструкция водоводов, сейчас создаются новые водохранилища – все это помогает справиться с дефицитом воды. Развивается транспортная инфраструктура - новый терминал аэропорта, Крымский мост, трасса "Таврида", дорога через исторические регионы, съезды к морю. Уже готовы шоссе до Евпатории и обход Симферополя в сторону Южного Берега. На очереди объезд Алушты – его должны сдать в этом году.

Это небольшой, но очень сложный участок, который проходит через горную местность. Всего 8 километров, на полутора из которых пришлось установить подпорные стены. Здесь возведено 2 многоуровневых транспортных развязки, 7 путепроводов, мост через реку Улу-Узень и виадук высотой 35 метров. Готовность объектов уже более 80 процентов. Эта дорога позволит автомобилистам сократить время в пути до Ялты практически на час.

Севастополь теперь не только патриотическая, но и культурная столица России. Музейно-Храмовый комплекс "Новый Херсонес" ежегодно принимает сотни тысяч туристов и паломников. В этом году здесь открылся первый в России музей христианства.

На мысе Хрустальный идет строительство театра оперы и балета на 1100 мест. А рядом уже готова еще одна доминанта города – Российская Галерея Искусств. Новый федеральный музей был построен по инициативе президента.

"Российская галерея искусств - это не просто самый современный выставочный комплекс, но также новая коллекция искусства, которая намного лет нас переживет", - сказал Виталий Зотов, директор МВЦ Российская Галерея Искусств.

12 лет назад полуостров вернулся в состав России с обветшалой, построенной еще в советские годы инфраструктурой. Большая часть бытовых вопросов уже решена. Сегодня регион живет в межнациональном согласии и уверенно входит в пятерку лидеров по темпам экономического роста.