Россияне активно заключают контракты с Минобороны и поступают на военную службу. Всё начинается в пункте отбора, здесь все проходят обязательную медкомиссию и определяются с родом войск. А затем - тренировки на учебных полигонах. Сначала теория, потом практика. С тонкостями военного дела новобранцев знакомят бойцы, прошедшие зону спецоперации.

Рядом с новобранцем всегда опытный инструктор. Корректирует каждое движение - от взлета БПЛА до уничтожения цели. Первые тренировки проходят только на симуляторе. Неопытным пилотам, объясняют военные, бессмысленно сразу доверять настоящий дрон. Аппарат просто разобьют и ничему не научатся. А на компьютере можно всегда начать заново и довести базовые навыки до автоматизма.

Но перед работой в поле еще один этап обучения - полоса препятствий. На большой скорости нужно пролететь через различные фигуры, не задев ни одну. И только после этого бойцы попадают на полигон. В условиях, максимально приближенных к реальности, отрабатывают взлет и уничтожение целей условного противника.

Новый род войск - один из самых передовых и высокотехнологичных в нашей армии. Набирают туда разных специалистов. Это не только операторы дронов, но еще и так называемые "технари". Программисты, механики, конструкторы. Они постоянно модернизируют летательные аппараты. Денис хочет стать одним из них. Ему как инженеру интереснее создавать что-то своими руками.

"Наверное, как-то улучшать, прокачивать эти дроны, как-то их дополнять, чтобы недостатков было меньше, совершенствовать их. Идей много, но нужно как-то разобраться и понять, что подойдет, а что нет", - рассказал он.

А вот Данила, наоборот, мечтает стать оператором дрона. К тому же, опыт, пусть и небольшой, но уже есть. На "гражданке" занимался в аэроклубе, там и научился летать. В будущем после службы по контракту планирует связать свою жизнь с беспилотной авиацией. Ведь она сегодня востребована не только на передовой, но и во многих сферах жизни от сельского хозяйства и геологоразведки до спасательных операций.

"Либо обучать людей, либо в МЧС помогать летать. В поисках людей, в завалинах, например, или если кто-то в горах потерялся. Он сверху все снимает, там же есть тепловизор у некоторых дронов, можно увидеть то, что не видит обычное зрение человека", - отметил Данила.

Кандидаты в войска беспилотных систем проходят тщательную проверку. Все начинается с пункта отбора. Врачи оценивают физическую подготовку и стрессоустойчивость. Военные специалисты внимательно изучают личные дела. Приоритет отдают тем, кто занимается авиамоделированием, разбирается в радиотехнике или уже имеет опыт пилотирования. Ценят и профессиональных киберспортсменов. У них хорошо развита реакция, аналитическое мышление и мелкая моторика рук.

"Коптеры FPV, например, очень сложные в управлении. И если мелкая моторика рук слабо разработана, то будет очень сложно научиться управлять этими видами вооружений", - рассказал Юрий Самсонов, начальник пункта отбора на военную службу по контракту.

Государство активно поддерживает семьи защитников Родины. Это и льготы, и различные социальные меры. Для военнослужащих при заключении контракта предусмотрены и единовременные выплаты: президентская - 400 тысяч рублей и региональная. В Москве дополнительно выплачивают миллион 900 тысяч рублей.