Дочь узнала о наследстве и вылила ушат помоев на Умара Джабраилова: "Умер как собака"

Бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов скончался 2 марта в центре Москвы. Ему было 67 лет. Тело предпринимателя нашли в его апартаментах на Тверской улице, рядом с погибшим был обнаружен пистолет Luger. По данным правоохранителей, Умар покончил с собой.

Следователи установили, как бизнесмен провел последние три дня своей жизни. Джабраилов закрылся в апартаментах на Тверской улице и не выходил из комнаты. Лишь за несколько часов до смерти он поехал в ресторан, где поужинал и сразу вернулся в квартиру. После этого Умар дал понять охране, что собирается свести счеты с жизнью.

Джабраилова похоронили в Чечне. Его дочери на траурную церемонию не явились. Одна из наследниц бизнесмена Альвина делится своей болью в Сети. Особо девушку огорчает, что от миллионов папы ничего не осталось.

"Он все потратил — на Наоми Кэмпбелл, на вечеринки, яхты, чтобы произвести впечатление на Пи Дидди. Дарил деньги направо и налево, вкладывал миллионы и миллиарды, в том числе в Чечне", — заявила Альвина.

Дочь Джабраилова признается, что в детстве обожала Умара, но со временем поняла, что он был не так хорош, как ей казалось. "Я обожала своего самого главного героя. К сожалению, он же был и самым опасным человеком в моей жизни. Но я его очень любила", — поделилась девушка.

По словам Альвины, отношения с отцом испортились, потому что она ожидала от него большего. Мол, да и в детстве Джабраилов был с ней жесток, просто не сразу она это осознала. "Отец заставлял меня пить алкоголь в шесть лет. Были моменты, о которых я даже не хочу говорить — там происходило Бог знает что", — заявила наследница Умара.

Дочь уверяет, что только на публике Джабраилов был добрым и щедрым, с близкими же он становился другим, и назвать его хорошим человеком дочь не может. "В нем была очень темная глубина. Поэтому для меня он был одновременно и очень умным, и очень глупым. Им часто пользовались. И в итоге он умер ужасно — его убили, как собаку. За что?" — заключила Альвина.