Власти Ирана объявили об очередной волне ракетных ударов по Израилю в отместку за убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.

Как сообщает Press TV, Корпус стражей исламской революции провозгласил начало 61-й волны ракетных ударов по Израилю "в качестве мести за мученичество иранского Лариджани".

The Washington Post пишет, что израильские власти предупреждают о готовности Ирана "сражаться до конца", несмотря на убийство верховного лидера Али Хаменеи и продолжающиеся удары по территории исламской республики. Издание подчеркивает, что стойкость иранских властей — один из множества факторов, которые администрация президента США Дональда Трампа недооценила при развязывании агрессии.

The Economist утверждает, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) изначально планировала подождать с нанесением ударов по Ирану до лета, когда запасы боеприпасов будут восполнены. Однако планы претерпели изменения в связи с протестами в исламской республике, заявлением Трампа о помощи протестующим и возможностью убить верховного лидера Ирана Али Хаменеи в конце февраля.

Между тем глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев указал на то, что американская операция "Эпическая ярость" на Ближнем Востоке не получила поддержку союзников по Североатлантическому альянсу. Как написал Дмитриев в соцсети X, "союзники НАТО поддерживают Украину, но не США".