Больная раком Лерчек рассказала, как чувствует себя после первой иммунной терапии

У блогера Валерии Чекалиной обнаружили рак желудка. Онкологическое заболевание выявили в феврале сразу после четвертых родов. Оказалось, что опухоль возникла еще год назад, но без лечения рак распространился по всему организму.

13 марта Валерия начала проходить химиотерапию в одной из московских больниц. Жених Чекалиной Луис Сквиччиарини рассказал, что блогера мучают невыносимые боли, лекарства не помогают. Рак успел поразить весь организм, метастазы выявили в позвоночнике, ногах и легких.

Накануне Лерчек провели иммунную терапию. Блогер старается не падать духом. Сил для борьбы ей придало и решение суда, который отменил домашний арест, позволив Чекалиной лечиться и навещать детей.

Жених Лерчек Луис Сквиччиарини в своем блоге делится тем, как проходит лечение. Танцор опубликовал видео, показав, как он катит возлюбленную в инвалидной коляске по коридору клиники.

"У Леры сегодня была первая иммунная терапия, она перенесла ее хорошо", — поделился Луис.

Возлюбленный подбадривает Валерию, отвлекает ее разговорами о погоде. В какой-то момент Луис назвал Лерчек "хорошая девушка", после этих слов Чекалина улыбнулась и рассказала о своем состоянии.

"Кстати, меня не тошнит, ничего особо не чувствую. Надеюсь, что дальше будет также... Мы пытаемся раздобыть еду, но ее пока нет. Будем есть блинчики", — отметила Лерчек.

Есть у блогера силы и на шутки. Валерия обратилась к жениху и назвала его своей службой такси.