В Японии открыли подтип рака крови, поражающий подростков

Японские ученые выявили новый опасный подтип T-клеточного острого лимфобластного лейкоза, поражающий преимущественно подростков.

Этот тип рака плохо выявляется обычными анализами и связан с неблагоприятным прогнозом много случаев рецидивов и летальных исходов, сообщил глава отдела изучения прогрессирования рака Национального онкологического центра Японии Кэнъити Ёсида.

Средний возраст заболевших – 17 лет. Важно своевременно обнаружить этот подтип и начать эффективное лечение, включая трансплантацию стволовых клеток, передает РИА Новости.

