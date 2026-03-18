Разведывательная рота ВСУ утратила боеспособность после удара российских военных в районе Храповщины в Сумской области.

О фактическом уничтожении разведроты стало известно со слов единственного выжившего боевика, пишет РИА Новости.

По подразделениям 47-й механизированной бригады был нанесен мощный огневой удар группировки войск "Север". Она была укомплектована идейными неонацистами с большим боевым опытом, полученным еще до начала специальной военной операции.

В настоящий момент родственники погибших не могут вывезти тела с поля боя.