Президент Франции Эммануэль Макрон скоро покинет кресло главы государства — такой мрачный прогноз сделал во вторник, 17 марта, американский лидер Дональд Трамп.

Трамп не скрывает крайнее недовольство отказом Парижа поддержать Вашингтон в военных действиях на Ближнем Востоке, в том числе — в ожидаемой силовой разблокировке Ормузского пролива.

Говоря о политических перспективах Макрона, президент США заявил, что "он очень скоро лишится должности, так что посмотрим". Хозяин Белого дома назвал отношение европейских членов НАТО несправедливым: "Мы помогли с Украиной. А они не помогают с Ираном" (цитаты по ТАСС).

Ранее российский лидер Владимир Путин указывал на тяжелую внутриполитическую ситуацию во Франции. Париж пытается "перенести напряжение на внешний контур", потому что не располагает иным способом отвлечь внимание своего населения от собственных проблем.

При этом Москва дала жесткий отпор попыткам французских властей добиться для Европы места за столом переговоров по Украине. Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, как утверждают источники, продемонстрировал исключительную несговорчивость и дал отрицательный ответ на просьбы французов: "Извините, вообще нет, не хотим, идите…".