Младенец и трое взрослых пострадали в лобовом столкновении в Приангарье

Младенец и три человека пострадали в жестком ДТП в Иркутской области.

Авария произошла на 1269-м км дороги Р-255 "Сибирь". 23-летний водитель Toyota Vitz выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Rio.

Пострадали водитель и пассажир Kia Rio, а также два пассажира Toyota Vitz , включая 11-месячного ребенка, передает РИА Новости.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области. Ход расследования контролирует прокуратура.