Ситуация на Ближнем Востоке вызывает "очень недобрые предчувствия" о будущем Украины. С таким заявлением выступил предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

Как заявил утративший легитимность президент Украины в интервью Би-би-си, в нынешней геополитической ситуации "фокус внимания Америки больше на Ближнем Востоке, чем на Украине". Зеленский пожаловался на то, что "наши дипломатические встречи, трехсторонние встречи постоянно откладываются" из-за военной операции США против Ирана.

При этом глава киевского режима отказался признать успешность миротворческих устремлений президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. В ответ на вопрос о том, стал ли мир безопаснее, Зеленский сослался на отсутствие "справедливого ответа" и предупредил, что обострившиеся из-за давления Вашингтона разногласия между членами НАТО "ослабят обе стороны".

Ранее источники сообщали, что окружение Владимира Зеленского питает сильную тревогу. Представители киевского режима боятся, что на фоне войны в Иране ситуация на Украине "может быть забыта в ближайшие недели и месяцы". Это означает, что исчезнут возможности пользоваться щедростью западных доноров.

Между тем аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович высмеял попытки Зеленского вписаться в информационную повестку, высказывая свое "авторитетное мнение" о ситуации на Ближнем Востоке. Кошкович с сарказмом предложил взглянуть "на этого самовлюбленного клоуна", которого "никто ни о чем не спрашивал".