Иран заявил об устойчивости своей политической системы

Политическая система Ирана устойчива и не опирается на конкретных личностей. Так в МИДе республики сегодня прокомментировали гибель Али Лариджани - одной из ключевых фигур в руководстве страны. Ему уже нашли замену. Этим утром Израиль отчитался о новых ударах по Тегерану. Иран в ответ атаковал объекты в еврейском государстве, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Реакция Ирана на убийство секретаря Совета нацбезопасности Лариджани была предсказуемой. Вот только, куда именно будет бить Тегеран в ответ, разведки США и Израиля "прочитать" не смогли. Сотни ракет полетели в сторону Тель-Авива.

Это тот редкий случай, когда израильский "Железный купол" смог перехватить иранскую ракету. Большинство же из них поразило свои цели. В Тель-Авив полетели снаряды с кассетными боеголовками. Повреждены десятки объектов инфраструктуры, разрушены две железнодорожные станции. Всю ночь и утро местные жители провели в убежищах.

Иранские СМИ сообщают, что Али Лариджани, которого многие называют самым влиятельным политиком страны после Хаменеи, был убит в доме своей дочери в районе Пардиса - это провинция Тегеран. С ним погибли сын и начальник службы охраны. Президент Ирана Пезешкиан пообещал "сурово отомстить" ответственным за уничтожение секретаря Высшего совета нацбезопасности. И, судя по динамике иранских ударов, слово сдержал. КСИР заявляет о поражении более 100 военных целей. Всю ночь и утро по всему Израилю звучали сирены.

И уже понятно, что этот конфликт не идёт по сценарию пентагона и Тель-Авива. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи уже заявил, что никаких мирных переговоров не будет. Стало известно об атаке на посольство США в Багдаде. Вспыхнул крупный пожар. После этого, как пишет газета The Washington Post, Белый Дом приказал всем своим диппредставительствам по всему миру срочно "пересмотреть меры безопасности из‑за растущих угроз".

Израиль пытается раскачать политическую систему Ирана

Не прекращаются атаки на американские объекты в Дубае. Израиль же продолжает бить по Ливану. Эти удары, как заявляют в Тель-Авиве направлены против движения "Хезболла", которое поддерживает Иран. Боевая авиация атаковала жилое здание в центре Бейрута.

Чтобы подломить иранскую политическую систему, Израиль рассматривает разные варианты развития событий. Об одном из них написала газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники.

Иран же продолжает использовать свои "козыри". Один из них - контроль Ормузского пролива, где стоят танкеры с нефтью. Тегеран уже заявил, что откроет движение только после прекращения огня и выполнения его условий. Также сообщается, что иранские власти уже назначили от 3 до 7 преемников на ответственные должности в государстве и армии. Какие именно - Тегеран пока не называет.