Выяснилось, вернутся ли дневные заморозки в Москву

Отрицательные температуры в столичном регионе в дневное время до конца марта не предвидятся. Такой прогноз дала в среду, 18 марта, заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Как подчеркнула эксперт, "дневных минусов в марте мы не ожидаем", поскольку в Москве и Подмосковье уже установилась метеорологическая весна — среднесуточная температура не опускается ниже нуля градусов, сообщает ТАСС.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, которого цитирует РИА Новости, предупредил, что погода в Москве может испортиться в конце рабочей недели. Однако затем ситуация стабилизируется: в выходные в столицу вернется солнце и 10-градусное тепло, больше свойственное апрелю, чем марту.

Ранее специалисты географического факультета МГУ им. Ломоносова рассказали, что уже три вековых температурных рекорда побиты в марте в Москве. Однако абсолютный рекорд максимальной температуры воздуха для марта в целом, составляющий 19,5 градуса выше нуля, пока держится.

Гидролог Михаил Болгов заявил, что таяние сугробов в Москве и Подмосковье может растянуться из-за мороза. Однако в этом есть и позитив: сильных затоплений, вероятно, не будет. Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов подтвердил, что затяжной весенний период не приведет к опасным последствиям.