Собянин рассказал о первом в России испытательном центре тестирования роботов

В столице создали первый в России испытательный центр полного цикла, предназначенный для тестирования роботов и беспилотных систем. Он открылся на базе Московского инновационного кластера.

Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, основной площадкой стала территория центра Сколково. Там расположены штаб-квартира и полигоны для проведения испытаний различных типов техники. Например, строительные, транспортные, коммунальные и другие системы. Тестирования могут проходить в самых разных условиях: в офисах и на открытых участках, в воздухе и даже под водой.

Среди первых разработок: робот-городовой, который патрулирует местность и следит за порядком, а также универсальный всесезонный вездеход, скашивающий траву и убирающий снег. Создание в России собственного испытательного центра позволит уменьшить себестоимость разработок и сократит путь от опытного образца до серийного производства.