Страшное ДТП с российскими туристами в Таиланде: кадры с места событий

Серьезное ДТП с российскими туристами в Таиланде. Одна женщина погибла, ещё 11 наших сограждан получили травмы в результате аварии на острове Пхукет.

Все произошло рано утром. По предварительной версии, водитель микроавтобуса, перевозивший отдыхающих, не справился с управлением, когда перед ним резко затормозил грузовик.

Машину занесло, она на полном ходу врезалась в столб, а затем кабину пробило металлическое дорожное ограждение. Несколько пассажиров оказались заблокированы в салоне. Чтобы извлечь людей, спасателям пришлось применить спецоборудование. Всех пострадавших доставили в больницы.