Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Искандера Ялмамбетова

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 9-летнего Искандера Ялмамбетова. Его историю мы рассказывали накануне

За прошедшие сутки удалось собрать больше половины необходимой суммы. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но нужно ещё почти три миллиона рублей.

Несколько лет назад Искандер пострадал в страшном пожаре, получив сильнейшие ожоги лица и рук. Он перенёс ряд тяжёлых операций по трансплантации кожи. Но пересаженные ткани трескаются, причиняя невыносимую боль. Чтобы избавить мальчика от страданий, требуется ещё несколько сложных дорогостоящих операций.

Мы продолжаем помогать Искандеру все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

