Иран назвал потенциальных посредников в урегулировании конфликта с США

Роль посредника в урегулировании конфликта США и Ирана могли бы сыграть несколько стран, включая Китай. Такое заявление сделал в среду, 18 марта, иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи.

Как подчеркнул дипломат, официальный Тегеран готов выслушать любые предложения по урегулированию ближневосточного конфликта, соответствующие требованиям исламской республики и предполагающие компенсацию причиненного Ирану ущерба.

Двумя днями ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва готова выступить в роли посредника в ситуации вокруг Ирана, если возникнет такая потребность. Президент России Владимир Путин предлагал посреднические услуги, если они будут востребованы, поскольку "мы считаем, что у нас такие возможности есть" (цитаты по РИА Новости).

10 марта, после телефонного разговора президентов России и США по ситуации на Ближнем Востоке, в Кремле опровергли согласование посреднической роли Москвы. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркивал, что "такого вывода сделать нельзя и не следует делать таких выводов".

Между тем турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Инандж Санджак заявил, что посреднические усилия по урегулированию конфликта вокруг Ирана требуют участия сильного международного игрока, такого как Россия. В противном случае, по мнению аналитика, добиться устойчивого дипломатического решения в ситуации на Ближнем Востоке будет крайне сложно.