Президент Финляндии Александр Стубб допустил территориальные уступки Украины в пользу России.

Евросоюзу придется смириться с этим фактом и проводить более гибкую политику, сказал финский лидер в ходе своего выступления в британском аналитическом центре Чатем-Хаус (признан в России нежелательной организацией – прим. ред.).

"Европа никогда не признает, что возможные территориальные уступки Украины юридически или в принципе являются частью России. На практике все может быть иначе", - цитирует издание "РИА Новости".

Ранее Стубб заявил, что ЕС приближается к тому моменту, когда ему потребуется открыть каналы для политического диалога с Москвой.