Вашингтон рассматривает сближение с Россией как стратегический шаг, направленный против дальнейшего укрепления Китая. Об этом заявил источник в американской администрации.

По словам собеседника Politico, поиск Соединенными Штатами "способа более тесного сотрудничества с Россией" может переформатировать баланс сил с Китаем. Результат может оказаться "очень-очень выгодным" для американской стороны.

По этой причине США, невзирая на недовольство европейских союзников по НАТО и киевского режима, рассматривает более активное взаимодействие с Россией, подчеркивает информированный источник.

Ранее аналитик Института ответственного государственного управления Куинси Закари Пайкин отмечал, что Дональд Трамп полон решимости добиваться мира на Украине, поскольку рассматривает это как способ перезагрузить отношения с Россией. Эксперт напомнил также и про стремление Вашингтона помешать дальнейшему сближению России и Китая.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг предположения о том, что в свете американской операции против Ирана диалог между Москвой и Вашингтоном прервался. Однако официальный представитель Кремля выразил разочарование тем, что на фоне сообщений о прогрессе в американо-иранских переговорах ситуация деградировала до прямой агрессии.