Непростые отношения Натальи Гундаревой и Леонида Хейфеца: лишились счастья из-за одержимости работой

Наталья Гундарева и Леонид Хейфец. Одна из самых популярных актрис СССР. Лауреат премий и именитый театральный режиссёр. Их купидон спрятался за кулисами, но сцена их в итоге и развела.

---

Наташа считалась самой талантливой студенткой на потоке. Однокурсница Наталья Варлей вспоминает: "Она уже тогда была готовая артистка". Неудивительно, что её сразу же заметили, и кто! Суперзвезда режиссуры – Леонид Хейфец. С его телеспектакля "Обрыв" и началась история любви. Актриса сразу приглянулась Хейфецу и тот позвал её на роль Марфеньки. А совсем скоро и на роль жены. Поженились меньше чем через год после знакомства.

Брак по расчету?

Многие назвали этот союз браком по расчёту. Мол, Наталья вышла за именитого режиссёра ради карьеры. Смущала сплетников и разница в возрасте – Хейфец был на 14 лет старше. Но пересуды Гундарева ещё могла стерпеть, а вот недовольство свекрови стало препятствием посильнее. Говорят, мама режиссёра всё время нарушала покой молодой семьи.

Слухи о аборте

Вскоре после начала семейной жизни карьера Натальи стремительно пошла вверх. Она сыграла главную роль в фильме "Сладкая женщина". Хейфец провожал её то на гастроли, то на съёмки. Режиссёр не хотел лишать любимую триумфа. Настолько, что даже, говорят, поддержал её решение избавиться от беременности, когда она случилась.

Не выдержал разлуки

По мере того, как росла популярность актрисы, росло и количество поклонников. Гундареву всё время окружали мужчины. Причём вдали от мужа, на гастролях и съёмках. Пара проводила мало времени вместе и в один момент Хейфец задался вопросом: есть у меня жена или нет? По итогу серьёзного разговора пара приняла решение о разводе.

Официальный брак Натальи Гундаревой и Леонида Хейфеца продлился шесть лет. Детей не было. Актрисе дали новую квартиру, а общая осталась режиссёру.

Обрели счастье в других

Хейфец потом вспоминал: оба не понимали, что потеряли из-за одержимости работой. Режиссёр женился ещё раз и стал отцом. Гундарева обрела счастье с коллегой по театру Михаилом Филипповым. Детей у артистки не было. Как она сама говорила – их ей заменил театр.