Лолита Милявская раскрыла страшную судьбу мужей: "Один скончался, второй - за границей"

Лолита Милявская была замужем пять раз. Последний развод звезды прогремел шесть лет назад. Тогда певица со скандалом рассталась с фитнес-тренером Дмитрием Ивановым. Теперь артистка и не думает о браке, она сосредоточилась на карьере.

Милявская не держит обиды на бывших. А о двух своих мужьях все еще вспоминает с теплом. Именно их Лолита по-настоящему любила и считает своими главными мужьями в жизни.

"Из двух моих любимых мужей один скончался, а второй находится за границей, и мы не можем общаться. Из всех моих браков я считаю, что эти были настоящими, браки моей жизни, а не просто походами в ЗАГС. Их было всего два", – заявила исполнительница хита "Пошлю его на" в беседе с "Комсомольской правдой".

Лолита говорит об Арнольде Спиваковском и Александре Зарубине. Первый сыграл в жизни певицы одну из самых важных ролей, хотя они официально не оформляли отношения. Спиваковский поддержал Милявскую после развода с Александром Цекало. Но в возрасте 51 года он умер. Арнольд находился в Испании под следствием и подпиской о невыезде.

Второй мужчина, которого певица никогда не забудет, — это олигарх Александр Зарубин. От него Лолита забеременела в 44 года, но, выносить ребенка не смогла.

Теперь же певица шутит, что таких мужчин в нашей стране не осталось. Мол, и замуж выйти не за кого. "Повернуться — никого нет! Молодежь мне не интересна, хорошие взрослые люди — в семье", — отметила Лолита

По словам артистки, идеальный кандидат для нее – это взрослый, самостоятельный, умный человек. Воспитание, умение держать границы и, главное, наличие "мозгов" для нее стоят на первом месте.