В Уфе задержали подростка, планировавшего теракт в храме

Сотрудники спецслужбы задержали в Башкирии подростка, который по заданию украинского куратора планировал устроить теракт в православном храме.

По заданию украинского куратора под псевдонимом "Мансур аль-Украини" 16-летний парень вербовал старшеклассников в террористическую деятельность. Кроме того, он разделял идеологию запрещенной террористической организации и планировал совершить самоподрыв в православном храме в Уфе во время Пасхи, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Парень получил от куратора инструкцию по изготовлению взрывных устройств и "пояс смертника". Совершить преступление ему не удалось – парня задержали утром 18 марта. В настоящий момент он арестован. По месту жительства правоохранители обнаружили экстремистскую литературу, символику запрещенной организации и видеоинструкции по изготовлению взрывных устройств.

Ранее в Архангельской области сотрудники ФСБ задержали 15-летнего местного жителя – он за деньги по заданию куратора подыскивал исполнителей диверсий.