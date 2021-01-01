Сколько на самом деле у 13-летней Алисы Тепловой профессий: цифра поражает

Алиса Теплякова поразила воображение многих россиян еще в 2021 году, когда в восьмилетнем возрасте закончила школу и сдала ЕГЭ. Новый шок на подходе: в 13 лет девочка имеет уже несколько профессии и специальностей.

"И швец, и жнец"

Отец вундеркинда Евгений Тепляков с нескрываемой гордостью рассказывает, что у Алисы есть дипломы и свидетельства о профессиональной переподготовке по специальностям инженера, специалиста по транспортным процессам, тифлопедагога, психолога, педагога и дефектолога.

Но и это еще не все. Папа утверждает, что у Алисы имеется еще и "очень много айтишных дисциплин, которые она сдавала всегда".

Берет по 50 тысяч за консультацию

Однако, как известно, теория без практики мертва. Родители уверяют, что не собираются гнать ребенка на работу ради хлеба насущного. Тем не менее, Алиса уже проводит консультации по специальностям, указанным в многочисленных дипломах. По словам Теплякова-старшего, желающих попасть к девочке на прием очень много — это и взрослые, и дети.

При таком спросе на услуги юного эксперта высок и ценник: стоимость одной консультации с Алисой составляет 50 тысяч рублей. В целом же, как заявил Евгений Тепляков в интервью NEWS.ru, прайс-лист обсуждается индивидуально с каждым желающим выслушать профессиональное мнение 13-летнего педагога-психолога.

В профессионализме есть сомнения

Впрочем, состоявшиеся взрослые профессионалы сомневаются в компетентности Алисы Тепляковой. В силу юного возраста она попросту не накопила достаточно жизненного опыта, чтобы стать хорошим специалистом. Как подчеркивала преподаватель и автор методик развития эмоционального интеллекта Виктория Шиманская, "знаньевых вещей" можно набраться на школьной и университетской скамье, однако формирование профессиональных качеств — совсем другая история.

Тайная учеба в РГГУ

Ранее "ТВ Центр" первым сообщил о получении девочкой диплома педагога-психолога в РГГУ (направление подготовки "44.03.02 Психолого–педагогическое образование"). Алиса претендовала на красный диплом, однако на защите получила отметку "хорошо". Выпускную работу девочка писала на тему взаимосвязи особенностей мышления и эмоциональной сферы у детей 5-7 лет. На защиту Теплякова пришла в сопровождении мамы.

В РГГУ Алиса Теплякова перевелась сразу на второй курс осенью 2023 года и училась по ускоренной программе дистанционно. Это позволило ей получить диплом всего за 2,5 года. Семейство Тепляковых обучение в РГГУ не афишировало.

Две "вышки" за месяц

В середине марта отец девочки Евгений Тепляков сообщил о получении Алисой еще одного диплома, на этот раз по направлению подготовки "37.03.01 Психология". Название вуза Тепляков не указал, ранее в СМИ писали, что Алиса вероятно учится в негосударственном Московском международном университете. Другие подробности получения 13-летней девочкой высшего образования ее отец не привел. Таким образом, за месяц Алиса получила сразу два диплома.