Глава МИД Ирана высмеял крупную ошибку США и Израиля: "Они до сих пор не поняли"

Политическая система Ирана устойчива и не зависит от конкретных людей — убийства отдельных лиц не способны дестабилизировать исламскую республику. Такое заявление сделал в среду, 18 марта, иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи.

Политик высказался после гибели секретаря национального Совбеза Али Лариджани в результате израильского удара. До того жертвой военной агрессии со стороны США и Израиля стал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Как подчеркнул Аракчи, гибель отдельных политиков не может разрушить "сильную политическую структуру с устоявшимися политическими, экономическими и социальными институтами", которую представляет собой Иран.

Глава иранской дипломатии заявил, что ему невдомек, "почему американцы и израильтяне до сих пор не поняли этот момент", сообщает "Интерфакс".

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор указал на крупную ошибку американских властей — они напрасно надеялись, что убийство духовного лидера Ирана приведет к смене власти в исламской республике. Эксперт отметил, что Иран в глазах администрации Трампа — это какая-то стародавняя община, которая распадется в случае гибели вождей. На деле все гораздо сложнее.

Иран тем временем начал мстить за убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. В Израиле признали готовность Ирана "сражаться до конца", а также отметили, что стойкость иранских властей — один из множества факторов, которые администрация президента США Дональда Трампа недооценила при развязывании агрессии.