Выяснилось, что станет с ценами на мясо и молоко из-за опасной болезни скота

Пастереллез — инфекционное заболевание скота, способное передаваться от животных к человеку — расширяет географию. Очаги инфекции обнаружены, вслед за Новосибирской областью, в Чувашии. В Батыревском муниципальном округе республики введен карантин.

В то же время в 72 очагах вспышки пастереллеза в Республике Алтай режим карантина снят, поскольку с 5 февраля не выявлено ни одного нового случая заболевания животных.

Однако ситуация остается серьезной. В Новосибирскую область направлена рабочая группа под руководством главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, едут в регион и представители федерального Министерства сельского хозяйства.

При выявлении пастереллеза скот забивают, а завести новое поголовье разрешат не раньше чем через несколько месяцев. На этом фоне многие опасаются резкого скачка цен на продукцию животноводства. Эксперты рассказали, подорожает ли молоко и мясо.

По утверждению министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрея Шинделова, объем изъятых животных не так велик, чтобы это существенно сказалось на рынке. Региональный Минсельхоз пообещал совместно с Минпромторгом осуществлять надзор за ценовой ситуацией. Мясо, поступающее в продажу, можно покупать смело — оно прошло тщательный ветеринарный контроль, сообщает ТАСС.

Независимый консультант по продвижению продуктов питания в торговые сети Михаил Лачугин, которого цитирует "АлтаПресс", напоминает, что Россия всегда во многом зависела от импорта говядины, поэтому изменение цен именно из-за сокращения собственного поголовья на фоне пастереллеза не грозит.

Глава Молочного союза России Людмила Маницкая допустила, что ситуация с сокращением поголовья в некоторых регионах способна привести к росту цен на молоко. Эксперт подчеркнула недопустимость этого, поскольку в России и так наблюдается сокращение потребления молочных продуктов — подорожание молока скажется на продажах однозначно отрицательно, пишет "Фонтанка".