Обвиняемый в похищении девочки в Смоленске найден мертвым в СИЗО

Мужчину, помещенного под стражу по обвинению в похищении малолетней девочки в Смоленске, обнаружили мертвым. Об этом рассказали в среду, 18 марта, в правоохранительных органах.

Обвиняемый был найден мертвым в следственном изоляторе, где его содержали по решению суда. По словам собеседника ТАСС, мужчина совершил самоубийство.

Напомним, в конце февраля в Смоленске пропала малолетняя девочка. После трехдневных поисков, в которых активно участвовали и волонтеры, ребенка нашли — угрозы жизни не было. В поисковом отряде "Сальвар" подчеркивали, что "с девочкой все хорошо".

По подозрению в похищении задержали 42-летнего мужчину и его сожительницу, в квартире которой держали ребенка. Ни девочка, ни кто-либо из ее семьи не был знаком с предполагаемым похитителем.

Обвиняемые отказывались сотрудничать со следствием и давать показания. Девочка также не могла пролить свет на причины и обстоятельства преступления — физического вреда ей не причинили, но говорить о похищении она отказывалась.