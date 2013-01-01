Нетребко вывела в свет особенного 17-летнего сына

Анна Нетребко родила сына Тияго от баритона из Уругвая Эрвина Шротта. Артисты были помолвлены, но свадьба так и не состоялась. В 2013 году они расстались. Оперная дива оказалась одна с ребенком на руках.

Через два года Нетребко вышла замуж за певца Юсифа Эйвазова. Они вместе воспитывали мальчика, у которого выявили особенности развития. Но и эти отношения оперной дивы рухнули. 26 июня 2024 года пара объявила о разводе. Экс-супруги выпустили официальное обращение, в котором рассказали, что это было трудное для них решение. По словам артистов, они сохранили хорошие отношения и вместе продолжают заботиться о Тияго.

Нетребко сейчас живет в Вене. На днях оперная дива появилась на публике с 17-летним сыном. Анна и Тияго посетили художественный музей. Кадрами с экскурсии Нетребко поделилась на своей странице в соцсети.

"Загляни в глаза Сфинкса… Культпоход в Венский музей", — подписала оперная дива фото с сыном.

На снимке Анна и Тияго сидят на лавочке на фоне картин. Заметно, что мальчик уже выше мамы.

Отметим, что Нетребко никогда не скрывала, что у ее сына аутизм, однако Тияго не отстает от сверстников и учится в обычной венской школе. По мнению артистки, таким детям, как ее сын, "никакой медицины не нужно", только любовь и внимание. Анна часто путешествует с Тияго, знакомя его с культурами разных стран и континентов.