В московских колледжах запустят три новых ИТ-направления

Сразу три новых направления подготовки в сфере информационных технологий появятся в новом учебном году в московских школах. Это разработка и управление программным обеспечением, техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем, а также интеграция решений с применением искусственного интеллекта.

Как рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова, интерес к информационным технологиям растет. Сейчас студенты столичных колледжей могут освоить 12 профессий. Партнерами учебных заведений являются больше 300 ведущих российских IT-компаний.