Пропавших в Твери детей нашли живыми

Сестру и брата, которые пропали в Твери 16 марта, обнаружили — дети живы и невредимы. Об этом рассказали в среду, 18 марта, в региональном управлении Следственного комитета России.

Как уточнило ведомство в своем MAX-канале, ребят нашли в Ленинградской области — они находятся с матерью, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи выясняют причину и обстоятельства исчезновения детей.

Правоохранители предполагали, что несовершеннолетние брат и сестра могли уехать в другой населенный пункт — поиски велись в Санкт-Петербурге, Ленобласти, Новгородской области. При этом подчеркивалось, что прежде дети не убегали из дома, а семья является благополучной и не состоит ни на каких профилактических учетах.

Активное участие в розыске детей принимали волонтеры. Региональный представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Ольга Новикова подчеркивала, что мероприятия по поиску не прекращаются круглыми сутками.

Ранее в Смоленске нашли пропавшего ребенка — три дня местонахождение девочки оставалось неизвестным. Выяснилось, что ее похитили. Подозреваемого и его сожительницу задержали. Так и не объяснив мотив своего преступления, мужчина покончил с собой в СИЗО.