53-летний Денис Матросов и его третья жена ждут ребенка

Денис Матросов готовится вновь стать отцом. Жена актера Оксана беременна. Пара не стала скрывать радостные новости и поделилась эмоциями от предстоящего пополнения.

Для Дениса это будет третий ребенок. У Матросова подрастают двое сыновей — 14-летний Ваня и 9-летний Федя. У Оксаны от первого брака также есть сын, ему 20 лет.

"Это абсолютное счастье, радость и вполне осознанное решение. Я очень люблю детей, с ними жизнь обретает другой смысл. Безусловно, волнуюсь, но по-взрослому. С возрастом ответственность возрастает — это очень трепетный момент", — не сдерживает эмоции Денис в беседе со "СтарХитом".

Матросов и его жена рассказали старшим детям о грядущем пополнении в семье. Они были по-хорошему взволнованы новостями. "Федя особенно радовался, буквально прыгал от счастья. Мальчишки давно мечтали о братике или сестричке", — признался актер.

Отметим, что Оксана работает директором в Театре Дениса Матросова. Незадолго до родов она уйдет в декретный отпуск, чтобы сосредоточиться на заботе о малыше, актер тоже планирует взять выходные, чтобы быть рядом и помогать жене.