Собянин объявил о завершении проходки первого тоннеля Бирюлевской линии метро

Громкий сигнал символизирует двойной праздник для метростроевцев. На перегоне между станциями "Остров мечты" и "Кленовый бульвар" завершилась проходка правого тоннеля. И в этот же момент, синхронно, мэр дал старт проходке нового участка от "Кленового бульвара" в сторону "Курьяново".

"Мы активно продолжаем строить Бирюлевскую линию метро, более 50 лет назад эта линия уже была в проектах в силу развития этих районов. За 50 лет так и не приступили к строительству, но для этого были объективные причины - интегрировать в существующую малую кольцевую линию метро от таких радиусов было невозможно. После того, как мы построили Московское центральное кольцо, Большую кольцевую, стало возможно строительство новых радиусов в столичном метро. И один из таких радиусов - это Бирюлевская линия", - отметил Сергей Собянин.

Тоннелепроходческий комплекс "Елена", который сегодня завершил работу, стартовал еще прошлом году от станции "Остров мечты" и прошел сложнейший отрезок длиной более полутора километров.

"Машина "Елена" прошла сложный участок, который в себя включал русло Москвы-реки, порядка 210 метров, плотную городскую застройку. Проходка велась достаточно сложная, так как грунты данного района характеризуются очень водонасыщенными песками, глинами", - объяснил Константин Цаллагов, заместитель главного инженера службы строительства метро компании-подрядчика.

Выход "Елены" совпал со стартом щита "Ольги" с противоположной стороны котлована.

"Проходка будет немного необычной: часть тоннеля будет построена в однопутном исполнении, часть - в двупутном исполнении 10-метровым комплексом. Это обусловлено инженерными условиями - приходится проходить под действующими станциями метрополитена, железной дорогой, коммуникациями", - уточнил Евгений Бибиков, заместитель главного инженера компании-подрядчика.

Бирюлевская линия длиной более 22 километров соединит территорию бывшей промзоны ЗИЛ с районами Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. В ее составе - 10 станций с пересадками на МЦК, Большую кольцевую, Замоскворецкую и Троицкую линии метро, а также на поезда Павелецкого направления Московской железной дороги.

"Бирюлевская линия - достаточно большая. И активно будет использоваться жителями, сотнями тысяч, для которых, конечно, это будет новая транспортная реальность и новая жизнь. Строительство продолжится до 2028 года. С окончанием всей линии, всего радиуса метро в 2029 году. Работа предстоит огромная, гигантская, но я уверен, московские строители с ней справятся", - заключил мэр.

Открытие новой линии улучшит транспортную доступность для жителей семи районов Москвы, а это около миллиона человек, а также позволит создать новые варианты маршрутов поездок по городу.