В Москве финишировал автопробег "Крым - Россия! Навсегда!"

Сегодня отмечается 12-ая годовщина воссоединения Крыма с Россией. В преддверии этого события в Москве в парке искусств "Музеон" финишировал автопробег.

Колонна стартовала 11 марта из Симферополя. Проехала по Краснодарскому краю, Ростову-на-Дону, а также Волгограду и Самаре. Участники останавливались на улицах, площадях и скверах, связанных с Крымом. В Москве колонну сопровождал мотоклуб "Ночные волки".

"День ото дня крепнет сотрудничество между Москвой, городом Севастополем и республикой Крым. Вы знаете, что реализовано за короткий период времени очень много проектов. У нас на Арбате открывается выставка и мы посмотрим на фотографиях, как преобразился Севастополь, как преобразился Крым. Поэтому с праздником, дорогие друзья", - отметил Виталий Сучков, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.