Московские врачи помогли пациенту с артрозом колена

Столичные врачи оказали помощь пациенту с артрозом колена. Мужчине грозила установка протеза, но этого удалось избежать. Более того, теперь можно вернуться к обычному ритму жизни и даже заняться спортом. Какую методику применили медики?

Пациенту 52 года. Ранний, но агрессивный артроз колена. Внутренний отдел сустава практически стёрся из-за искривления ноги. Классическая хирургия в таком возрасте предлагает эндопротезирование - замену сустава на искусственный. Но здесь выбрали другой путь.

"Мы выполнили так называемую высокую тибиальную остиотомию. Эта операция направлена на исправление деформации голени для того, чтобы перераспределить нагрузку с одного более разрушенного отдела сустава на другой менее разрушенный", - рассказал Михаил Пани, врач-травматолог-ортопед.

После этих операций пациенты могут без ограничений играть в футбол, хоккей, приседать со штангой, что крайне редко происходит после эндопротезирования. Пациент Максим Хващенко говорит: изменения почувствовал сразу же после операции.

Как объясняют врачи, остеотомия не лечит артроз в привычном смысле, но позволяет его как бы "обмануть". Она даёт шанс отложить установку эндопротеза на годы, а то и на десятилетия.

На поток такие операции не поставишь, каждый случай уникален, нужно не просто сломать и собрать кость, а рассчитать искусственный перелом, до миллиметра угол распила и оптимальный вариант фиксации.