Деньги времен Булгакова покажут в Историческом музее

"Люди как люди, любят деньги...", - философствует Воланд в романе Булгакова. И так во все времена. В самом центре экспозиции - тридцать сребреников. Такие получил Иуда за своё предательство. Тогда в Иудее в ходу были древнегреческие серебряные тетрадрахмы. Чеканились они в финикийском городе Тир.

"На их лицевой стороне изображен бог Мелькарт, обращённый вправо, а на поворотной - орёл, сидящий на носу корабля. Монеты чеканены из высокопробного серебра, поэтому они использовались в качестве международной валюты на территории Сирии, Палестины, Иудеи", - рассказал Евгений Захаров, старший научный сотрудник отдела нумизматики.

Есть на выставке и монеты, которые чеканили при Понтии Пилате. А для полного погружения в эпоху - артефакты первого века нашей эры. Шлем римского легионера. И светильники, и сосуды для питья. И даже вот такой необычный экспонат.

"Мраморная голова собаки первого века нашей эры. Из коллекции графа Алексея Сергеевича Уварова, которую мы здесь показываем для того, чтобы продемонстрировать образ собаки Банги, лучшего друга Понтия Пилата, в общении с которым он находит утешение", - отметил Евгений Захаров, старший научный сотрудник отдела нумизматики ГИМ.

Но как в романе действие разворачивается сразу в двух эпохах, так и на выставке рядом с античными монетами - советские червонцы. Они появились после денежной реформы, случившейся в начале двадцатых годов прошлого века. Дизайн их не раз менялся. Но, вероятно, во время сеанса черной магии в Варьете именно из самых первых банкнот Воланд и устроил денежный дождь. Булгакова в музее читали внимательно.

"Он пишет о том, что с потолка стали сыпаться белые бумажки, а червонцы 1922 года как раз в народе получили название "белые червонцы", потому что они были односторонними. Одна сторона у них была полностью белая, а другая с надписями", - пояснила Елена Семилетникова, куратор выставки.

На банкнотах кого только не изображали. До 1947 года в обращении были денежные купюры с портретом Ленина. А вот торговля с иностранцами была невозможна без валюты. Недаром Коровьев с Бегемотом устремились в Торгсин. Магазины эти поначалу посещали лишь иностранцы. Но потом разрешили и советским гражданам сдавать в них валюту и золото.

"Люди приносили имеющиеся у них предметы - в общем, они здесь все представлены - это могло быть и какие-то столовые приборы, и украшения, и портсигары, и золотые деньги, сохранившиеся еще с дореволюционных времён. Они их обменивали на специальные чеки", - рассказала Мария Лосева, младший научный сотрудник отдела нумизматики ГИМ.

Теперь эти чеки - редчайшие экспонаты. А тогда на них можно было купить то, что не было доступно обычным советским гражданам. Впрочем, на выставке не только банкноты. Ещё и Булгаковская комната. Здесь личные вещи писателя. Архивные документы, журнал "Москва" за 1966-й год, в нём впервые был опубликован роман "Мастер и Маргарита". В котором деньги, прежде всего, символическая мера, испытание на прочность и честность.