Медведица Бабуля делает зарядку два раза в день в Московском зоопарке

Гром, Алладин, а ещё Фаня, Вася и загадочная Бабуля. В Московском зоопарке после зимней спячки наконец проснулись главные сони – медведи.

Солнце заставило выйти на улицу бурого мишку Грома. Потянув носом, он безошибочно нашёл под красным конусом любимое лакомство.

Опрокинув преграду, Гром перекусил. И тут же начал проверять вольер. А заодно изучать новые игрушки. Из-за снежной зимы особенно волновались за старика Аладдина. Ему ведь уже 32 года. Но все медведи пережили холода отлично. И прекрасно себя чувствуют. Правда, не без сюрпризов.

"Первый сезон нас порадовала Бабуля: она почему-то вдруг начала делать зарядку, два раза в день, обнимает древесную шерсть и, изворачиваясь в клубок, переворачивается с боку на бок. Почему вдруг такое у неё поведение появилось, мы не знаем, но для наших специалистов это тоже достаточно интересный факт", - отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.