Российские военные за минувшие сутки освободили населенный пункт Александровка в Донецкой народной республике (ДНР).

Село взяли под контроль бойцы группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга. Им удалось выбить ВСУ благодаря активным и решительным действиям.

Александровка расположена в Краматорском районе, в 26 километрах к северо-западу от Лимана.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне наши бойцы освободили Сопычь в Сумской области и Каленики в ДНР.