Стали известны детали смерти в СИЗО похитителя девочки в Смоленске

Мужчина, похитивший 9-летнюю девочку в Смоленске, покончил с собой в СИЗО.

Тело мужчины обнаружили в камере следственного изолятора № 1 около трех часов ночи, передает ТАСС. Он оставил записку, в которой просит никого не винить, пишет RT. Про похищенную девочку в ней нет ни слова.

Региональный главк СКР начал доследственную проверку.

24 февраля школьница вышла из квартиры на улице Маршала Еременко выгуливать собаку и не вернулась. Пес пришел домой один. Спустя три дня ее обнаружили в квартире соседнего дома. Ребенок не пострадал, но не говорит, что с ним произошло.

Задержаны 42-летний мужчина и его сожительница, в квартире которой он прятал ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека". 28 февраля суд заключил мужчину под стражу на два месяца. Мотив похищения так и не выяснили - мужчина отказался давать показания.