Лариса Долина о пережитом скандале: "Люди показали, кто они на самом деле. Это было полезно"

Лариса Долина попала в скандал в минувшем году. Сначала артистка под воздействием мошенников продала квартиру Полине Лурье, а затем через суд вернула себе недвижимость. Деньги покупательнице певица тогда не вернула, ссылаясь на то, что ее нагло обманули мошенники, и после произошедшего у нее просто нет средств.

Разбирательства по этому делу длились несколько месяцев и широко освещались в СМИ. Перед Новым годом Верховный суд постановил вернуть покупательнице квартиру, а Долину выселить. Но Лариса Александровна не спешила освобождать апартаменты. В итоге в дело вмешались судебные приставы и Лурье смогла въехать в квартиру только под конец января.

Многие критиковали певицу за такое поведение. Даже коллеги выступили против исполнительницы хита "Погода в доме". Певица Слава и вовсе набросилась на Долину с обвинениями, мол, из-за Ларисы Александровны у нее сорвалась сделка по продаже квартиры.

Но артистка на едкие высказывания не реагировала. Она продолжала давать концерты. В итоге это и помогло певице пережить скандал. На днях Долина высказалась о случившемся.

Звезда эстрады отметила, что ситуация с мошенниками стала для нее уроком. "Меня поддержали очень многие, за что я им буду бесконечно благодарна. Но есть и те люди, которые показали, кто они на самом деле. Это было полезно. Наверное, такое испытание мне послал Господь. Я выдержала его, я с ним справилась", — заявила "Комсомольской правде" Лариса Александровна.