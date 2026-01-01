Утверждения венгерской оппозиции о якобы попытках России повлиять на исход парламентских выборов, запланированных в Венгрии на 12 апреля, являются фейком. Такое заявление сделал глава правительства европейской страны Виктор Орбан.

Как отметил политик в эфире телеканала Hir TV, речь идет про слухи, которые распускают оппозиционные средства массовой информации и лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр.

Орбан подчеркнул, что утверждения о якобы вмешательстве "руки Кремля" в избирательные процессы в Венгрии — это "сказки, причем из разряда скверных, на которые не стоит тратить время".

Подобные инсинуации появлялись и в отношении американских выборов, но расследование подтвердило: Россия не вмешивается в суверенные дела других государств, напомнил венгерский премьер-министр.

Тем временем недружественный коллективный Запад сам строит планы по вмешательству в российские выборы — в сентябре 2026 года пройдут выборы в Государственную думу.

Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Владимир Джабаров предупреждал, что западные политики, украинские спецслужбы и "наши недоброжелатели внутри страны" уже готовятся к попыткам дискредитации избирательных систем и легитимности итогов голосования.