Россиян предупредили о мошеннической схеме с уведомлениями об оплате ЖКХ

Злоумышленники стали маскироваться под официальные сервисы и рассылать россиянам уведомления якобы о проблемах с оплатой услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом предупреждает в среду, 18 марта, Министерство внутренних дел России.

Как уточнило ведомство, преступники запугивают граждан тем, что в некой "единой базе учета" якобы "зафиксированы расхождения по вашему адресу" относительно оплаты жилищно-коммунальных услуг. Чтобы предотвратить отключение электричества, воды или газа, мошенники требуют "сверить актуальный баланс" по некой ссылке.

В действительности ссылка ведет на фальшивую страницу, которая перенаправляет пользователя в чат с мошенническим ботом. Этот сервис требует номер телефона и поступивший на него код. Если доверчивый пользователь указывает код, у преступников появляется доступ к данным гражданина, сообщает РБК.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин предупредил, что использование VPN давно перестало быть инструментом исключительно для защиты конфиденциальности — теперь вокруг таких сервисов формируется целый спектр рисков, которыми активно пользуются кибермошенники.

Тем временем в Москве полицейские пресекли деятельность группы технической поддержки телефонных мошенников. Задержаны четыре человека, которые помогали аферистам из-за рубежа звонить жителям России и обманывать их.