Кремль раскрыл ход подготовки к уходу с энергорынков Европы

Россия прорабатывает вопрос о возможном инициативном прекращении поставок энергетических ресурсов на европейский рынок. Об этом рассказал в среду, 18 марта, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как пояснил представитель Кремля, чтобы рассмотреть возможность раннего ухода с европейских рынков по газу, требуется достаточно глубокий анализ, тем более что сейчас энергорынок переживает серьезные потрясения в связи с войной вокруг Ирана.

Никаких сигналов от европейцев о желании вести диалог по энергетическому сотрудничеству не поступало, однако " никогда не поздно", поскольку "президент Путин открыт к конструктивному диалогу и открыт к обсуждению самых острых вопросов за столом переговоров", цитирует Пескова "Интерфакс".

Этому предшествовало заявление спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева о том, что Европа неизбежно начнет выпрашивать у нашей страны газ, хотя для этого требуется время.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, назвал выстрелом в голову планы Евросоюза полностью запретить импорт российских нефти и газа. Политик подчеркивал, что "здравый смысл по-прежнему отказывает евроястребам, захватившим власть в ЕС" (цитаты по ТАСС).