Представитель семьи Кадышевой выступил с важным заявлением: "Надежду и Григория убедили в этом"

Ансамбль "Золотое кольцо" и его солистка Надежда Кадышева получили вторую волну популярности в прошлом году. Новые поклонники коллектива стали активно выкладывать в соцсети видео под песни Кадышевой. Хиты "Веночек" и "Течет ручей" сразили молодежь.

Юные фанаты "Золотого кольца" скупали билеты на концерты коллектива. Девушки даже ввели негласный дресс-код и приходят на шоу Кадышевой в кокошниках. Особо поклонницам приглянулся мускулистый балалаечник ансамбля. Парень получает едва ли не больше внимания, чем сама Кадышева.

В связи с возросшей популярностью коллектив готовил большой концерт на стадионе "Лужники". Выступление было запланировано на 20 июня. Билеты уже поступили в продажу и арена постепенно заполнялась. Но внезапно представитель семьи Кадышевых Юрий Шаркович выступил с заявлением о переносе этого концерта на площадку поменьше. Концерт пройдет на ВТБ Арене "Динамо".

"Почему мы решили перенести концерт на другую площадку? Надежду и Григория убедили в этом решении зрители, которые просят провести концерт в их городе. С учётом пожеланий наших поклонников годовой тур "Золотого кольца" расширится, что требует дополнительного времени и подготовки", — объяснил Шаркович в беседе с "Комсомольской правдой".

По его словам, коллективу пришлось выбирать — провести концерт в "Лужниках" или сделать гастрольный тур по России. "В итоге мы приняли решение в пользу зрителей, поскольку у "Золотого кольца" огромная аудитория в регионах. Мы расширим региональный тур", — заявил представитель семьи артистов.