Президент США Дональд Трамп прав в своем мнении о том, что европейские политические лидеры измельчали. Заявление такого содержания сделал в среду, 18 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, вполне можно констатировать и согласиться с тем, что "Страмер — это не Черчилль, действительно, Макрон — это не де Голль".

Песков уточнил, что "далее можно продолжать этот перечень достаточно долго", не ограничиваясь только премьер-министром Великобритании и президентом Франции. Таковы "политические реалии, в которых мы живем" (цитаты по ТАСС).

Ранее источники рассказали, что в Кремле жестко отшили европейцев с их попытками добиться места за столом переговоров по Украине. Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков продемонстрировал исключительную несговорчивость.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что Евросоюз остается "островом спокойствия" и "зоной глубокой умственной отсталости (идиотии)", а европейские лидеры страдают от "того, что в психиатрии называют самоповреждающим поведением".