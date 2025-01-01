Собянин: В 2025 году приведено в порядок 144 памятника архитектуры

Москва - один из мировых лидеров в области сохранения исторического и культурного наследия, сообщил в своем канале Сергей Собянин.

В 2025 году столичные власти продолжили программу реставрации и возрождения памятников архитектуры. Как уточнил глава города, работы велись на более чем 500 объектах, завершили уже 144 из них.

Так, в порядок привели, в частности, стену Китай-города с башней, восточный флигель усадьбы Воронцово, церковь Вознесения и Домик Петра в усадьбе Коломенское.

По словам Собянина, 2491 объект культурного наследия отреставрирован за последние 15 лет.

